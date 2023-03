Roglic gaat in Catalonië door met winnen, Evenepoel komt nipt tekort

Vorige week won Roglic drie etappes op rij in de Tirreno-Adriatico, waar hij ook het eindklassement op zijn naam schreef. De 33-jarige Sloveen maakte zo een zeer geslaagde comeback, nadat hij vorig jaar in de Vuelta na een zware vol moest opgeven.

In een sprint heuvelop was Roglic de sterkste van een grote groep. Hij liet wereldkampioen Remco Evenepoel een wiellengte achter zich. Ide Schelling legde op ruime afstand van de twee titanen beslag op de derde plek.

Primoz Roglic is al vroeg in het seizoen in supervorm. De Sloveen van Jumbo-Visma won de openingsetappe in de Ronde van Catalonië en boekte zijn vierde zege in zijn laatste vijf koersdagen.

In de Ronde van Catalonië maakt Robert Gesink zijn rentree, nadat hij twee maanden geleden bij een val in Australië zijn schaambeen brak. De 36-jarige Gesink rijdt in de Spaanse rittenkoers in dienst van kopman Roglic.

Naast Roglic en Evenepoel zijn er met onder anderen Egan Bernal, Geraint Thomas, Jai Hindley, Richard Carapaz en Adam Yates veel klassementsrenners van naam en faam aanwezig in Catalonië.

Bol pakt bergtrui

De eerste etappe was 164 kilometer lang met start en finish in kustplaats Sant Feliu de Guixols. De Nederlander Jetse Bol zat in de kopgroep van de dag en veroverde onderweg de bergtrui. De vroege vluchters werden op 6 kilometer van de streep ingerekend.

Kort daarna werd het peloton opgeschrikt door een harde valpartij, met de Italianen Dario Cataldo en Kristian Sbaragli en de Australiër Michael Storer als voornaamste slachtoffers.

Tobias Foss en Koen Bouwman trokken vervolgens de sprint aan voor Roglic, die wel erg vroeg op kop kwam. De kopman van Jumbo-Visma hield even in en versnelde op het juiste moment. Evenepoel moest van te ver komen om hem van de zege te houden.