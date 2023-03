Maignan nieuwe nummer 1 bij Frankrijk na stoppen doelman Lloris

Deschamps heeft nog niet besloten wie de nieuwe aanvoerder van Frankrijk wordt. "Dat ga ik in de komende dagen beslissen. Zoiets moet ook een beetje op natuurlijke wijze ontstaan." Sterspeler Kylian Mbappé, die bij zijn club Paris Saint-Germain soms ook als aanvoerder fungeert, lijkt een belangrijke kandidaat.

De EK-kwalificatiewedstrijd tussen Frankrijk en Nederland wordt op vrijdag om 20.45 uur gespeeld in het Stade de France. De wedstrijd is live te volgen via NPO 1, NOS.nl en Langs de Lijn en Omstreken op NPO Radio 1.

Dit geldt ook voor Nederland - Gibraltar, de wedstrijd die maandag in de Kuip gespeeld wordt.