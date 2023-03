White Lives Matter-aanhangers voor de rechter om racistische teksten

Drie mannen die elkaar kennen via een White Lives Matter Telegram-kanaal, moeten taakstraffen krijgen voor racistische beledigingen en mishandeling, vindt het Openbaar Ministerie. Twee van hen, John A. (24) en Daniel S. (34), worden ook verdacht van de projectie van racistische leuzen op de Erasmusbrug tijdens de jaarwisseling.

Over die leuzen dient later een zaak, vandaag ging het over een voorval in oktober 2021. De twee mannen en een derde verdachte, Albert Jan P. (28) plakten stickers met teksten als 'White lives matter', 'Nationaalsocialisme, wij komen terug' en 'Stop white replacement' in de binnenstad van Breda.

Een 25-jarige Amsterdammer die samen met zijn vrouw over straat liep, haalde een van de stickers weg. In ieder geval P. riep 'kankerneger' naar deze man en dat is een strafbaar feit, voerde het OM aan. Ook de andere twee zouden dit woord hebben gebruikt naar de Amsterdammers, maar zij ontkennen dat. De 34-jarige Daniel S. zou hierna de man hebben geslagen. Volgens de advocaat van S. handelde zijn cliënt uit zelfverdediging. Hij is zelf niet aanwezig in de rechtszaal.

'Boos, teleurgesteld en verdrietig'

Het slachtoffer, de man van 25, zei boos, teleurgesteld en verdrietig te zijn. "Ik vind het verschrikkelijk dat we hier moeten zitten, dat we het in 2023 over rassen hebben. We moeten gewoon normaal met elkaar kunnen omgaan." Zijn vrouw, die ook zou zijn uitgescholden: "Ik hoop dat zij er na vandaag bij stilstaan dat het mensen ook echt wat doet", zegt ze geëmotioneerd. "Iedereen is gelijk. Ik heb niet gekozen voor mijn kleur, daar ben ik mee geboren. Daar hoef ik niet voor te vechten."

Op de vraag of het gebruikte scheldwoord beledigend is, wil John A. geen antwoord geven. Albert Jan P. vindt van wel en biedt uiteindelijk zijn excuses aan aan het slachtoffer. Hij zegt zijn leven inmiddels te hebben omgegooid en zich niet meer bezig te houden met deze acties.

Rechtsextremistische theorie

John A. noemt het stickers plakken 'vreedzaam activisme' en verdedigt de teksten. Hij wil een steun zijn voor witte mensen omdat zij volgens hem gedemoniseerd worden en door bewust beleid een minderheid dreigen te worden. Dit is de zogenoemde omvolkingstheorie, een rechtsextremistisch idee waar geen bewijs voor is.

Via zijn advocaat zegt Daniel S. dat hij het belangrijk vindt dat witte mensen niet "ondergesneeuwd raken". Zijn cliënt had volgens hem geen geweld willen gebruiken, want dat zou de aandacht afleiden van de inhoudelijke boodschap. Hij zou zich hebben verweerd.

Het OM vindt dat bepaalde stickers die de verdachten bij zich hadden en verspreidden, onder andere 'Stop white replacement', discriminerend en strafbaar zijn, omdat deze teksten de rassenleer uitdragen. Dat wil zeggen dat het ene ras inferieur is aan het andere.

Een van de advocaten stelt dat de teksten vallen binnen de grenzen van de vrijheid van meningsuiting. "Naarmate het maatschappelijke debat heviger wordt, is er meer ruimte voor de vrijheid van meningsuiting. Je kunt het moreel verwerpelijk vinden, maar mensen mogen toch hun gedachten uiten?"

De officier van justitie noemt de vrijheid van meningsuiting een groot goed, maar niet "het allergrootste goed". "Het is niet onbeperkt, ook niet in het maatschappelijke debat. Waar klapt het muntje om van maatschappelijk debat naar onnodig grievend? Dat is als de rassenleer wordt uitgedragen." De officier wijst ook op de context. "Je bent niet uit op het voeren van een discussie of debat, want als iemand iets zegt van de stickers ga je schelden en zelfs slaan."

50 tot 120 uur taakstraf

Alle drie de verdachten zijn eerder in aanraking gekomen met justitie. Albert Jan P. werd eerder veroordeeld voor belediging, tegen John A. lopen twee zaken en Daniel S. is twee keer eerder veroordeeld voor mishandeling.

Tegen A. en P. eist het OM respectievelijk 50 en 70 uur taakstraf. S. moet, wat justitie betreft, 120 uur taakstraf krijgen en een symbolische gevangenisstraf van één dag. Op 31 maart is de uitspraak.