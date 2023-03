Geblesseerde De Jong en Bergwijn missen EK-kwalificatieduels Oranje

Met name het ontbreken van spelmaker De Jong is een fikse tegenvaller, vertelde de bondscoach tijdens zijn persconferentie.

Het Nederlands elftal moet het in de komende EK-kwalificatieduels met Frankrijk en Gibraltar zonder de geblesseerde Frenkie de Jong doen. Ook Steven Bergwijn is door een blessure niet beschikbaar.

"Het is een streep door de rekening, hij is een belangrijke speler", aldus Koeman, die zondagavond samen met de technische staf naar El Clásico had gekeken en al snel doorkreeg dat De Jong een blessure had opgelopen.

Maandagochtend kwam na een mri-scan het definitieve bericht dat De Jong niet inzetbaar is voor Oranje.