18-jarige aangehouden voor overval op Jumbo-supermarkt in Rotterdam

De politie heeft vanochtend een 18-jarige man uit Rotterdam aangehouden voor een overval vorige week in een supermarkt in de stad. Bij de overval raakte een 59-jarige medewerker zwaargewond.

De overval gebeurde in een nog gesloten Jumbo-supermarkt in Rotterdam-Zuid. Twee verdachten stormden de winkel binnen en eisten geld. Hierbij staken ze het 59-jarige slachtoffer neer.

Vervolgens werd de eigenaar van de supermarkt onder bedreiging van een mes gedwongen om de twee verdachten af te zetten op de Enk, ongeveer een kilometer verderop. Hij kwam met de schrik vrij. Het is niet duidelijk of de overvallers iets buit hebben gemaakt.

De 18-jarige man is vanochtend aangehouden in een hotel in Rotterdam. Volgens de politie is hij een van de twee overvallers, schrijft Rijnmond. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.