Colombia schort staakt-het-vuren met drugskartel op

Na iets meer dan twee maanden is er een einde gekomen aan de wapenstilstand tussen de Colombiaanse regering en de 'Clan del Golfo', een machtig drugskartel in het noorden van Colombia. President Gustavo Petro meldt op Twitter dat hij het leger heeft bevolen om alle militaire operaties tegen het kartel te hervatten.

Begin dit jaar maakte de president nog bekend dat hij een staakt-het-vuren had gesloten met de vijf grootste gewapende groepen in het land, waaronder guerrillaorganisatie ELN en de FARC. Destijds kondigde Petro aan dat die wapenstilstanden zes maanden zouden duren, maar de overeenkomst met de Clan is nu dus vroegtijdig ten einde gekomen. Het staakt-het-vuren met ELN werd een paar dagen na de overeenkomst al beëindigd.

Protesten en een schietpartij

Petro noemt een schietpartij tussen het kartel en de Colombiaanse politie als directe aanleiding voor de opschorting, al is het onduidelijk wat er precies gebeurd is. Afgelopen week beschuldigde Petro de Clan del Golfo al van betrokkenheid bij geweld in de Cauca-regio in het westen van Colombia.

Dat gedeelte van het land wordt al een week geteisterd door gewelddadige protesten van illegale goudmijnwerkers. Daarbij werden onder andere een tolhuis, ambulance en een aquaduct vernield, vermoedelijk in opdracht van het kartel. Petro liet toen al weten de onderhandelingen te staken als het kartel het geweld zou voortzetten. Clan del Golfo ontkent betrokkenheid bij de gewelddadigheden.

'Totale vrede'

In Colombia woedde 52 jaar lang een burgeroorlog tussen linkse rebellen, rechtse paramilitairen, drugskartels en het Colombiaanse leger. Daarbij kwamen ruim 220.000 mensen om het leven en werden miljoenen mensen uit hun huizen verdreven. Sinds 2016 is het rustiger in het land na een vredesakkoord tussen de regering en de linkse rebellengroep FARC, al staan delen van Colombia nog altijd onder controle van gewapende groepen.

Daarom kwam president Petro afgelopen jaar met een vredesplan. Petro, ooit zelf guerrillastrijder voor de linkse rebellenbeweging M-19, werd in de zomer van 2022 verkozen als eerste linkse president van Colombia. Deel van zijn verkiezingsbelofte was toen dat hij "een totale vrede" zou sluiten in het land. Daarmee zou hij een einde maken aan de geweldsuitbarstingen van de rebellengroepen en drugskartels.

Herstelbetalingen

Behalve de vredesbesprekingen heeft Petro ook een wetsvoorstel gedaan waarmee deals kunnen worden gesloten met kartels en rebellengroepen, bijvoorbeeld door strafvermindering voor daders te ruilen tegen herstelbetalingen voor slachtoffers. Daar gaat het Colombiaanse Congres zich nu over buigen.