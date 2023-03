Emotioneel slot proces Sanda Dia, uitspraak over fatale ontgroening in mei

In Antwerpen is het proces afgesloten tegen de achttien mannen van studentenvereniging Reuzegom, die verantwoordelijk worden gehouden voor de dood van Sanda Dia. Die student aan de universiteit van Leuven overleed in december 2018 tijdens een gruwelijk ontgroeningsritueel.

Dia moest urenlang in een zelf gegraven put zitten, kreeg emmers koud water over zich heen en moest een mengsel van extreem zoute visolie, levende goudvissen en door de blender gemalen muizen drinken. Dia deed dat, omdat hij lid wilde worden van Reuzegom, een prestigieuze en elitaire vereniging die al eerder in opspraak was geraakt.

Marteling tot de dood

Op de laatste dag van de rechtszaak kregen zowel verdachten als familieleden van Dia het woord. Als eerste was het woord aan de familie, onder wie zijn vader Ousmane Dia, zo meldden Belgische media.

Hij verwierp dat Sanda het onheil over zichzelf had afgeroepen door met de ontgroening akkoord te gaan. "Ja, hij heeft daarmee ingestemd, maar niet met een marteling tot de dood." Hij zei vertrouwen te hebben in de Belgische justitie. "Ik voel geen haat. Ik wil gewoon gerechtigheid."