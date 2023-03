Vanavond op tv: Gezinnen in armoede door fout • Welke weg kiest het CDA? • Onrust in de bankenwereld

Naar schatting 5700 gezinnen werden de afgelopen jaren de dupe van een fout van de overheid. Belasting- en toeslagenregels werken tegen elkaar in, waardoor de gezinnen onder het bestaansminimum belandden en vaak in de schuld terecht kwamen. Het probleem is al jarenlang bekend. Wat doet het kabinet om dit op te lossen?

Moet het CDA in het kabinet blijven? En kan Wopke Hoekstra partijleider blijven? Die vragen werpen regionale CDA'ers op na de verkiezingsnederlaag, waarbij kiezers de partij massaal de rug toekeerden. Al langer worstelen CDA-politici in de provincies met de koers van de partij vanwege, vooral, het stikstofbeleid.

UBS redt concurrent Credit Suisse

Wereldwijd zorgen centrale banken de komende tijd voor extra leenmogelijkheden voor banken, in een poging het vertrouwen in het financiële systeem in stand te houden. Er is veel onrust in de financiële wereld door de ondergang van twee Amerikaanse banken en de problemen bij de grote Zwitserse bank Credit Suisse. Dat bedrijf wordt overgenomen door concurrent UBS, met steun van de Zwitserse overheid.

Moeten ook aandeelhouders en spaarders van andere banken zich zorgen maken? We spreken met twee financieel journalisten over deze roerige financiële tijd.