Podcast De Dag: een 'ultiem' klimaatrapport in BBB-tijden

Het was een monsterklus: om alle nieuwe wetenschappelijke kennis over klimaatverandering en de stand van het klimaat samen te vatten in een min of meer handzaam rapport. En ook alle lidstaten van de Verenigde Naties zover krijgen om de inhoud woord voor woord goed te keuren. Dat is gelukt, en daarmee is het zesde voorlopige eindrapport van het VN-klimaatbureau IPCC een feit.

In deze podcast vertelt NOS-klimaatredacteur Heleen Ekker over het belang van dit rapport, dat als feitelijke basis geldt voor toekomstige klimaatafspraken. Met dit rapport wordt eventueel gekissebis door beleidsmakers over klimaatfeiten in te toekomst tegengegaan, vertelt ze.

Het rapport komt op een moment dat in Den Haag, na de verkiezingsoverwinning van BBB, het klimaatbeleid juist onder hoogspanning staat. Politiek verslaggever Ewout Kieviet zet uiteen hoe de BoerBurgerBeweging aankijkt tegen het huidige klimaatbeleid en ingrijpende klimaatmaatregelen om doelstellingen te halen.

Reageren? Mail [email protected]