Rutte: grote kans op extra maatregelen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag

Het kabinet is in gesprek met de burgemeesters van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag omdat daar het aantal besmettingen sterk toeneemt. Maandag komt het OMT (Outbreak Managament Team) op verzoek van het kabinet met extra advies voor deze steden.

Dat heeft premier Rutte gezegd op zijn wekelijkse persconferentie.

"We zien het daar zodanig oplopen dat het tot grote bezorgdheid leidt, dan moeten we nu ingrijpen", zei Rutte. Aan welke maatregelen er wordt gedacht wilde hij niet zeggen. "Daar ga ik niet op vooruit lopen."

Veiligheidsregio's

Verder gaan nog eens acht veiligheidsregio's gaan naar risiconiveau 2 met het predicaat 'zorgelijk'. Hij spreekt over "verontrustende ontwikkelingen". "De cijfers zien er ronduit slecht uit. Dat noopt tot extra maatregelen", zei hij.

Het gaat om Brabant-Noord, Brabant-Zuidoost, Gelderland-Zuid, Groningen, Zuid-Holland-Zuid, Gooi en Vechtstreek, Zaanstreek-Waterland en Flevoland. De besmettingscijfers zijn daar hoog. De regio's maken vanmiddag in aparte persconferenties de extra maatregelen bekend.

In ieder geval gaan daar ook de cafés om uiterlijk 01.00 uur dicht en wordt de maximale groepsgrootte 50 mensen in plaats van 100.

Randstad

Sinds vorige week vallen al zes regio's in de Randstad in categorie 2. In het grootste deel van de Randstad gaan de cafés sinds zondag eerder dicht en mogen nog maar vijftig mensen bijeenkomen voor een feestje of uitje.

Nederland telt 25 veiligheidsregio's, voor 14 daarvan gelden nu extra maatregelen.