Tienduizenden Somaliërs overleden tijdens recorddroogte vorig jaar

Ongeveer 43.000 Somaliërs zijn vorig jaar overleden als gevolg van de ergste droogte in veertig jaar in het land. Dat staat in een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en Unicef. De helft van hen zijn waarschijnlijk kinderen, zeggen de organisaties.

De droogte is nog niet voorbij en ook het komende jaar zullen er mensen door de gevolgen van de droogte overlijden. In de eerste helft van dit jaar sterven naar verwachting minstens 18.000 mensen. Door de droogte lijden ruim zes miljoen Somaliërs ernstige honger, omdat de oogsten mislukken.

Het is het eerste officiële dodental dat bekend wordt gemaakt naar aanleiding van de droogte in een groot gedeelte van de Hoorn van Afrika. Hoewel de Verenigde Naties officieel geen hongersnood hebben uitgeroepen in het land, is er wel sprake van een "extreem kritieke situatie."

In de Hoorn van Afrika komt droogte veel voor, maar de drogere periodes worden afgewisseld met twee regenseizoenen per jaar. De afgelopen twee jaar regende het niet, waardoor er al vijf regenseizoenen gemist werden.

Ook VN-noodhulpcoördinator Martin Griffiths noemde de situatie in Somalië afgelopen jaar ongekend: