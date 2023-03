Tieners vrijgesproken van dodelijke steekpartij in Osdorp

Drie tieners zijn vanmiddag vrijgesproken van betrokkenheid bij de dodelijke steekpartij op een 29-jarige man ruim een jaar geleden in Amsterdam Osdorp. Volgens de rechtbank handelde de hoofdverdachte uit noodweer, schrijft NH Nieuws.

Het Openbaar Ministerie had een jaar jeugddetentie geëist tegen de hoofdverdachte, die 15 jaar was toen de steekpartij plaatsvond. De andere twee jongens zijn 17 jaar oud. Tegen hen werden taakstraffen van 80 en 120 uur geëist.

De 29-jarige man uit Nijmegen kreeg half januari na zijn werk in Amsterdam ruzie met de drie minderjarige jongens. Dat gebeurde vlak bij een populaire coffeeshop bij de Sloterplas.

Protest tegen zinloos geweld

Een van de tieners pakte een mes en stak de man drie keer. Hij bezweek dezelfde dag in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Buurtbewoners hielden twee weken later een stilteprotest tegen zinloos geweld.

Het Openbaar Ministerie was ervan overtuigd dat de jongens hadden kunnen weten dat het steekincident slecht had kunnen aflopen en sprak van voorwaardelijke opzet. De rechter oordeelt dat sprake is van noodweer omdat de 29-jarige zelf ook fors geweld gebruikte.

Uit het onderzoek blijkt dat de 29-jarige man samen met twee collega's fors geweld tegen de jongens gebruikte. Zo zou een van de tieners zijn geslagen en getrapt terwijl hij op de grond lag. Volgens de rechter heeft hij daarna gestoken.