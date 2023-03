Het kwintet is compleet: vijf Nederlandse renners winnen in zeven jaar alle monumenten

De succesreeks startte in 2016 met Wout Poels die Luik-Bastenaken-Luik won. Hij was de eerste Nederlander sinds Adrie van der Poel in 1988 die de Ardennenklassieker won.

Het zijn hoogtijdagen voor het Nederlandse wielrennen. Mathieu van der Poel maakte zaterdag met zijn zege in Milaan-Sanremo een bijzondere verzameling compleet. Alle vijf de monumenten werden in de afgelopen zeven jaar gewonnen door vijf verschillende Nederlandse renners.

Met zijn zege in de Ronde van Vlaanderen in 2018 was Niki Terpstra de eerste Nederlander sinds Adrie van der Poel in 1986 die daar wist te zegevieren. En Bauke Mollema trad met zijn overwinning in de Ronde van Lombardije in 2019 in de voetsporen van Hennie Kuiper, die in 1981 de laatste Nederlandse winnaar was.

Dylan van Baarle soleerde vorig jaar naar winst in Parijs-Roubaix. Hij had met Servais Knaven (2001) en Terpstra (2014) wel twee recente voorgangers. Maar ook in de kasseienklassieker deden de Nederlanders in de vorige eeuw veel vaker mee om de overwinning.