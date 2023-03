Gasprijs daalt tot onder de 40 euro, laagste prijs sinds augustus 2021

De gasprijs is gezakt tot onder de 40 euro per megawattuur (MWh). Dat is de laagste prijs sinds augustus 2021.

Door de zachte winter zijn de gasvoorraden van de Europese landen nog voor meer dan de helft gevuld, en dat is een stuk voller dan normaal. Daardoor hoeft er minder gas te worden ingekocht om de gasopslagen weer op te vullen voor de volgende winter.

Vorig jaar steeg de gasprijs hard als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de spanningen rond de gasleveringen van Rusland naar Europa. Die zijn inmiddels vrijwel stilgelegd. In augustus vorig jaar kostte een megawattuur gas even meer dan 300 euro, ruim zeven keer zoveel als nu.

Verdere daling mogelijk

Het is mogelijk dat de prijs nog verder zal dalen, zegt hoogleraar energie-economie Machiel Mulder. "Voor de oorlog in Oekraïne schommelde de prijs altijd rond de 20 euro per MWh. Omdat we bijna geen vloeibaar gas uit Rusland meer ontvangen, moeten we het gas nu in Europa bewerken. Dat kost ongeveer 10 euro per MWh." Het is dus mogelijk dat de prijs verder zakt tot rond de 30 euro per MWh.

Op de Amsterdamse gasbeurs wordt ongeveer 40 eurocent voor een kuub gas gevraagd. Die prijs ligt ruim onder het prijsplafond van 1,45 per m3 gas. Mulder verwacht niet dat de prijzen binnenkort weer flink zullen stijgen.

Terugzien in de portemonnee

Consumenten moeten nog even geduld hebben voor ze de gedaalde prijzen in de portemonnee merken. "Omdat energieleveranciers hun gas van tevoren inkopen, reageren de consumentenprijzen altijd vertraagd op de groothandelprijzen. Maar over een paar maanden is dit in de aangeboden contracten waarschijnlijk wel terug te zien", zegt Mulder.