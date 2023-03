Peru, Chili, Antarctica? Experts vrezen vogelgriepuitbraak in uiterste zuiden

Stinkdieren, zeeleeuwen, vossen: het zijn de meest recente slachtoffers van de vogelgriep, in een wereldwijde uitbraak die nu al anderhalf jaar duurt. Hoewel vrijdag duidelijk werd dat er effectieve vaccins bestaan tegen de huidige ziekmakende H5N1-variant, betekent dat niet dat die uitbraak binnenkort voorbij is. Experts maken zich zorgen over het toenemende aantal besmettingen onder wilde vogels, onder meer in Zuid-Amerika.

Op dat continent werd het vogelgriepvirus eind vorig jaar voor het eerst gesignaleerd, bij grote groepen pelikanen aan de westkust van Peru. Een keerpunt, denkt viroloog Thijs Kuiken van het Erasmus MC, die al meer dan twintig jaar onderzoek doet naar de vogelgriep. "Deze virusvariant, die in 1996 voor het eerst is waargenomen, was hiervoor nog nooit in Zuid-Amerika geweest. En nu is er dus een grote uitbraak, die via wilde vogels wordt verspreid."

Duizenden dode zeeleeuwen

Want na Peru werden in korte tijd ook andere landen getroffen door H5N1. De virusvariant komt inmiddels voor in onder meer Chili, Uruguay en Argentinië, en niet alleen bij vogels. Zo maakten de autoriteiten van Peru begin deze maand bekend dat in dat land tot nu toe al meer dan 3400 zeeleeuwen zijn gestorven aan de vogelgriep, iets meer dan 3 procent van de totale zeeleeuwenpopulatie daar.

De H5N1-uitbraak is doorgedrongen tot zo'n 42 graden zuiderbreedte, vlak bij het zuidelijkste puntje van Zuid-Amerika: