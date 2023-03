Cruciale dag Franse politiek: oppositie bepaalt lot pensioenplannen én regering

Welke wending krijgt de aanhoudende politieke onrust in Frankrijk? Het land kijkt met spanning uit naar de stemmingen later vandaag over de twee moties van wantrouwen tegen de regering van president Macron.

Als zo'n motie wordt aangenomen, is de regering gedwongen om op te stappen. Dat zou een politieke nederlaag voor Macron zijn. In 1962 moest een Franse regering voor het laatst opstappen vanwege zo'n motie.

De twee moties van wantrouwen richten zich tegen het plan van de regering-Macron om de pensioenleeftijd te verhogen van 62 naar 64 jaar. In het parlement was daarvoor geen meerderheid.

Macron besloot vorige week het parlement daarom te passeren en de wet in te voeren zonder stemming. Dat is volgens de grondwet in bepaalde gevallen toegestaan.

Vierde oppositiepartij bepalend

Een van de twee moties van wantrouwen maakt een kans, omdat die door zeker drie oppositiepartijen wordt gesteund. Die hebben samen alleen nog niet de benodigde meerderheid in de Franse Tweede Kamer, de Assemblée.

Alle ogen zijn daarom gericht op een vierde grote oppositiepartij, de conservatieve Les Républicains. Die zijn verdeeld. Hun stemgedrag gaat bepalen of de motie van wantrouwen het haalt of niet.

Belrondjes en berekeningen

In de Franse pers zijn verschillende berekeningen gemaakt over hoe Les Républicains-leden zullen stemmen. Zo maakte de Franse radio een belrondje langs betrokkenen en becijferde vervolgens dat er net niet genoeg stemmen zullen zijn om de motie aan te nemen.

Ook dagblad Le Monde sloeg aan het rekenen en kwam met dezelfde conclusie: er is net geen meerderheid. Maar de krant zag ook hoe er tot op het laatste moment wordt onderhandeld in de wandelgangen van de Assemblée om stemmen te ronselen bij Les Républicains.

Tot laatste moment spannend

Aangezien de verschillen tussen voor- en tegenstanders klein zijn, blijft het tot het laatste moment spannend. Als de motie wordt aangenomen, moet de regering opstappen en zijn ook de pensioenhervormingen automatisch van tafel. Dat zou een grote overwinning zijn voor de oppositie, maar ook voor de Franse vakbonden die al twee maanden demonstraties organiseren.

Als de motie wordt verworpen, gaat de pensioenleeftijd volgens Macrons plannen vanaf september omhoog. Dat is een overwinning voor de president, maar wel een met een zwart randje; de meeste Fransen zijn tegen de nieuwe pensioenleeftijd en velen zijn boos dat Macron hierbij het parlement heeft gepasseerd.

Sinds de president dat vorige week deed, worden overal in het land protestacties gehouden. In het onderwijs, bij de spoorwegen en in raffinaderijen wordt gestaakt en veel parlementsleden zijn bedreigd.

Ondertussen hebben de vakbonden voor donderdag een nieuwe, negende landelijke protest- en stakingsdag aangekondigd.