Voetballer Vloet erkent drankgebruik voor dodelijk ongeluk, OM eist 3,5 jaar cel

Profvoetballer Rai Vloet geeft toe dat hij "twee tot drie glazen sterke drank" had gedronken voorafgaand aan het dodelijke ongeluk op de A4 bij Hoofddorp in 2021. Daarbij kwam een 4-jarig jongetje om het leven.

Vloet staat vandaag voor de rechter in Haarlem. Het Openbaar Ministerie heeft drieënhalf jaar cel tegen hem geëist.

Vloet was naar eigen zeggen bezig met de cruisecontrol toen zijn auto achter op een andere auto botste. De rechter vond dat ongeloofwaardig, omdat hij vlak voor het ongeluk 203 kilometer per uur reed.

"Dat is hard, heel hard. En u zegt: ik ging de cruisecontrol instellen", citeert een verslaggever van Omroep West de rechter.

"Ik ben er zelf verantwoordelijk voor", zei Vloet over de beslissing om onder invloed in de auto te stappen. Het Openbaar Ministerie vindt dat Vloet verantwoordelijk is voor het dodelijke ongeluk.

Vloet werd na het ongeluk geschorst door zijn toenmalige club Heracles Almelo, vertrok vervolgens naar Kazachstan en voetbalt nu in Rusland. De rechter vroeg hem of het ongeluk heeft bijgedragen aan die keuze. "Nederland werd een beetje onbewoonbaar", zei hij daarover.

Ook de nabestaanden van het 4-jarige slachtoffer zijn vandaag aanwezig in de rechtszaal. Ze hebben een foto van hem meegenomen. "Ons leven staat stil en jij gaat gewoon door alsof er niets aan de hand is. Jij gaat voetballen in Kazachstan en Rusland", zei de moeder van het slachtoffer tegen de verdachte.

De profvoetballer zei dat hij veel verdriet heeft van de dodelijke afloop van het ongeluk. "Ik voel alleen maar pijn. Zoveel spijt. Dat moet ik voor de rest van mijn leven meedragen."

