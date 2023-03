FC Utrecht-eigenaar Van Seumeren maakt excuses na fysieke aanvaring met Klaiber

FC Utrecht-eigenaar Frans van Seumeren heeft zaterdag een fysieke aanvaring gehad met rechtsback Sean Klaiber. Dat gebeurde toen Van Seumeren na de verloren wedstrijd tegen Go Ahead Eagles (1-2) de kleedkamer inging om zijn ongenoegen te uiten over de prestatie van het team.

Van Seumeren betuigde spijt over zijn actie en bood zondag zijn excuses aan bij de selectie. Saillant: een fysieke aanvaring tussen de toenmalige trainer Henk Fraser en aanvaller Amin Younes leidde eerder dit seizoen nog tot het vertrek van Fraser.

'Vader-zoon-relatie'

Bij De Telegraaf doet Van Seumeren zijn verhaal. "Het was een stevige woordenwisseling met wat geduw over en weer. Ik heb met Sean zondag even apart gezeten en het is allemaal uitgesproken."

Van Seumeren omschrijft Klaiber als een goede vriend, met wie hij vaker fysiek contact heeft. "Ik geef hem ook wel eens zomaar een knuffel. En ik heb ooit meegemaakt dat ik ergens liep en dat er ineens iemand in mijn nek hing. Dat was dan Sean. Nu liepen de emoties even hoog op, maar ik heb mijn excuses gemaakt en het is weer helemaal goed tussen ons."