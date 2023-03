FC Groningen schrapt 'technisch directeur', experimenteert met nieuwe organisatievorm

Het was een bewogen weekend voor de nummer 17 uit de eredivisie.

Langeler, de oud-bondscoach van Jong Oranje, maakt promotie binnen FC Groningen. Hij was sinds vorig jaar binnen de jeugdopleiding verantwoordelijk voor de bovenbouw.

Lukkien is de komende drie jaar aangesteld als hoofdtrainer. De 50-jarige Groninger komt na dit seizoen over van FC Emmen en ondertekende een contract tot de zomer van 2026. De overstap van Lukkien lekte zondag al uit, kort voor de competitiewedstrijd van Groningen tegen sc Heerenveen, en werd maandag afgerond.

De noordelijke derby tegen Heerenveen werd verloren met 0-2. Zo'n tien minuten voor het eindsignaal braken ongeregeldheden uit in het stadion van FC Groningen.

Een jongen is inmiddels gearresteerd die ervan verdacht wordt de voetballer te hebben geslagen.

Algemeen directeur Wouter Gudde veroordeelde de uit de hand gelopen situatie. "Een hersenloze imbeciel" noemde hij de persoon die Willems had aangevallen. "We gaan met Jetro om de tafel zitten met betrekking tot een eventuele aangifte. Ik heb daar zelf een duidelijke mening over."