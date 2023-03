FC Groningen doet aangifte tegen fan die Willems sloeg

Het was überhaupt een bewogen weekend voor Groningen, dat als nummer 17 van de eredivisie strijdt tegen degradatie. Het is al langere tijd onrustig bij de club, die in februari technisch directeur Mark-Jan Fledderus ontsloeg.

Lukkien is voor de komende drie jaar aangesteld als hoofdtrainer. De 50-jarige Groninger komt na dit seizoen over van FC Emmen. Langeler, de oud-bondscoach van Jong Oranje, maakt promotie binnen FC Groningen. Hij was sinds vorig jaar binnen de jeugdopleiding verantwoordelijk voor de bovenbouw.

In de nieuwe organisatie is volgend jaar geen plaats meer voor Dennis van der Ree. De interim-trainer is sinds november de opvolger van de ontslagen Frank Wormuth, maar slaagt er niet in om Groningen uit de degradatiezone te loodsen.