Van phishing verdachte Nederlanders opgepakt in Roemenië

De politie heeft in Nederland en Roemenië drie Nederlandse verdachten opgepakt die meer dan duizend slachtoffers zouden hebben opgelicht aan de hand van de zogenoemde 'phishing-methode'. Ze hebben volgens de politie meer dan een miljoen euro buitgemaakt.

Het gaat om drie mannen van 26, 27 en 33 jaar. Twee van hen zijn afkomstig uit Enschede, de derde verdachte heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Volgens De Telegraaf verbleef één van de twee mannen die in Roemenië zijn aangehouden bij zijn vriendin. Ook zij wordt aangemerkt als verdachte, maar is nog niet aangehouden.

De verdachten legden contact met hun slachtoffers via bekende online handelsplaatsen zoals Marktplaats. Daar vroegen ze mensen die producten te koop aanboden om een QR-code en een foto van hun bankpas op te sturen. Zo kregen ze toegang tot de gegevens en bankrekening van hun slachtoffers.

Gemene deler

De politie kwam de vier op het spoor door een hoog aantal aangiftes, vertelt Jouke Posthumus, teamleider digitale criminaliteit van de politie Midden-Nederland, in het NOS Radio 1 Journaal: "Individuele aangiftes zijn voor de politie lastig omdat er vaak sporen in zitten die naar het buitenland leiden. Het is een hele investering om die allemaal na te lopen. Omdat we nu heel veel aangiftes hadden, konden we kijken welke gemene deler erin zit."

Bij de meeste slachtoffers probeerden de criminelen het gesprek te verplaatsen van het online handelsplatform naar WhatsApp of andere chatapps. Wie geen slachtoffer wil worden van online oplichting wordt dan ook geadviseerd om zoveel mogelijk gebruik te maken van de chatfuncties van de handelsplaatsen zelf. Ook waarschuwt Posthumus om nooit foto's van een identiteitsbewijs of bankpas te sturen.

Vermoedelijk meer slachtoffers

Hoewel meer dan duizend mensen aangifte deden, vermoedt de politie dat het werkelijke aantal slachtoffers nog veel hoger ligt. "Omdat het al om zo'n groot aantal aangiftes ging, hebben we ons onderzoek moeten inperken. Maar ik denk dat de omvang nog wel groter is dan we nu in kaart hebben gebracht", zegt Posthumus.

Ook doen veel mensen geen aangifte omdat ze zich schamen dat ze online zijn opgelicht. Toch is dat volgens de politie nergens voor nodig. Posthumus roept slachtoffers dan ook op om alsnog aangifte te doen: "Meer aangiftes helpen ons altijd omdat we dan beter zicht hebben op de omvang van het probleem en meer aanwijzingen kunnen achterhalen."