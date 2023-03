Aandelen ABN Amro en ING omlaag bij opening na redding Credit Suisse

De beurs in Hongkong is vandaag gesloten met een verlies van ruim -2,6 procent. Die van Japan sloot ook op een kleine min. Wall Street gaat om 14.30 uur Nederlandse tijd open.

De goudprijs profiteert van onrust op de financiële markt: de prijs kwam vandaag voor het eerst in een jaar tijd weer boven de 2000 dollar uit. Goud wordt gezien als een veilige haven voor beleggers in onzekere tijden.

Aandeelhouders van Credit Suisse moeten door de overname miljarden afschrijven. Dat maakt beleggers in de bredere financiële sector kopschuw. Credit Suisse verkeerde al langer in zwaar weer en dit verergerde na de val van de Amerikaanse Silicon Valley Bank.

Economieverslaggever Eva Wiessing:

"Beleggers in Credit Suisse hebben tientallen miljarden mee moeten betalen aan de redding van hun bank. En dus zag je vanmorgen meteen in reactie dat ook andere bankaandelen onderuitgingen. De angst dat een volgende bank het slachtoffer kan worden in deze vertrouwenscrisis zit er goed in.

Ook de waarde van obligaties in banken ging flink omlaag. Met name van een specifieke obligatie, de zogenoemde additional tier one bonds (AT-1). De houders van die beleggingen in Credit Suisse hebben bij de gedwongen overname in een klap al hun geld verloren. Bij elkaar ging dat om 17 miljard dollar."