Bezwaarmakers Groningen moeten maanden langer wachten op reactie

Mensen in het Groningse aardbevingsgebied die bezwaar maken tegen een beslissing van de Nationaal Coördinator Groningen, moeten maanden langer wachten op een reactie. Dat komt onder meer door een tekort aan juristen, meldt RTV Noord.

De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) beslist over de preventieve versterking van woningen in het bevingsgebied. Volgens een woordvoerder hebben zo'n 200 mensen bezwaar aangetekend tegen besluiten van de NCG. Daarvan is de helft nog niet in behandeling genomen.

Driekwart van de bezwaren die binnenkomen na een besluit van de NCG gaat over het afwijzen van de noodzaak van versterking van een woning.

Bezwaren zouden binnen twaalf weken behandeld worden, maar de NCG redt dat niet. "Houd rekening met een beslistermijn van zeven maanden", schrijft de organisatie aan bewoners die bezwaar maken.

'Uitermate vervelend'

"We vinden het voor deze bewoners uitermate vervelend dat ze zo lang moeten wachten op de behandeling van hun bezwaar. We doen er daarom alles aan om onze behandeltermijn te verkorten", aldus de Nationaal Coördinator Groningen.

Volgens een woordvoerder is er een tweede verklaring voor de langere wachttijd. "We nemen meer besluiten, dat leidt ook tot een toename van bezwaren."

De NCG is voornemens om het proces te versnellen en om meer juristen aan te trekken. De Nationaal Coördinator Groningen wil in 2023 alle bezwaren afhandelen.