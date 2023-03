Alcaraz wint Indian Wells en is de nieuwe nummer één op de wereldranglijst

De als vijfde geplaatste Medvedev, die recent nog de toernooien van Rotterdam, Doha en Dubai won, had ook in de tweede set geen antwoord op het spel van Alcaraz. Opnieuw werd hij meteen gebroken, op love nog wel, waarna Alcaraz ook zijn eigen servicegame op love wist te winnen.

Alcaraz beleefde in de finale een droomstart door meteen al in de tweede game de service van Medvedev te breken. Die break hield hij daarna vast. In zijn eigen servicegames verloor hij gedurende de hele eerste set zelfs maar zes punten.

Carlos Alcaraz heeft het tennistoernooi van Indian Wells gewonnen. De pas 19-jarige Spanjaard versloeg in de finale Daniil Medvedev in twee sets: 6-3 6-2. Met de overwinning neemt Alcaraz ook weer de eerste plaats op de wereldranglijst over van Novak Djokovic.

De Spanjaard brak de service van Medvedev vervolgens nog een keer en denderde door naar 4-0. Daarna was de spanning definitief uit de wedstrijd.

Op 5-2 serveerde de Spanjaard de partij uit. Hij toonde zich na afloop zeer gelukkig met zijn overwinning. "Daniil haalde duidelijk niet zijn beste niveau", gaf Alcaraz toe. "Maar ik ben erg blij met mijn prestatie en hoe ik dit toernooi heb gespeeld."

Djokovic deed niet mee

Djokovic speelde niet mee op Indian Wells, omdat hij niet gevaccineerd is tegen het coronavirus. De Serviër had vorige maand bij de Amerikaanse regering een speciale vergunning aangevraagd om in Indian Wells in actie te kunnen komen. Dat kwam niet voor elkaar, waardoor Djokovic zijn eerste plek op de wereldranglijst nu kwijt is.

Djokovic miste vorig jaar door zijn weigering zich te laten vaccineren onder meer de Australian Open en de US Open. Begin dit jaar was hij wel weer welkom in Australië, waar hij prompt voor de tiende keer de titel voor zich opeiste.