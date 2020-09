Advocaat fluit Berghuis terug: 'Dingen in kleedkamer bespreken, niet met media'

Feyenoord heeft zijn draai nog niet gevonden en daar is volgens trainer Dick Advocaat na de lange coronastop niets vreemd aan. "Het lijkt wel of alles hier in paniek is bij de club..."

Advocaat reageerde vrijdagmiddag tijdens het persmoment richting de thuiswedstrijd van zondag tegen ADO Den Haag geprikkeld op de vele kritische vragen. Want die kreeg hij, over de teleurstellende remise tegen FC Twente (1-1) bijvoorbeeld. En het gedrag van de supporters en aanvoerder Steven Berghuis.

Berghuis was afgelopen week erg kritisch over het spel van zijn ploeg. De linkspoot mag voor een gelimiteerde transfersom van 12 miljoen euro vertrekken uit De Kuip en leek met zijn harde woorden aan te sturen op een vertrek.

'Mag wat gezegd worden'

"Dat weet ik niet, dat zal je aan hem moeten vragen", zei Advocaat daarover, die benadrukte dat Berghuis vrijdag weer in opperbeste stemming verkeerde. En hij moest zijn aanvoerder ook wel een beetje gelijk geven. "Er mag ook best wel wat gezegd worden." Aan de andere kant: "Maar dat soort dingen moet je in de kleedkamer bespreken, niet met de media. En dat heb ik hem ook verteld."