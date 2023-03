Agrarische organisaties komen met hulp voor boeren in geestelijke nood

Ook Melkveehouderij Freriks zit in een penibele positie: het bedrijf raakte onlangs de natuurbeschermings-vergunning kwijt. Het is nu de vraag of de zoon en dochter van melkveehouders Rudie en Petra Freriks de boerderij ooit kunnen overnemen. Petra Freriks: "Eigenlijk ben je gewoon illegaal verklaard en wordt er een streep door je toekomst gezet. Dat geeft heel veel spanning."

Loskomen van psychische spanningen is het doel van de campagne. Op de suïcidepreventietraining oefenden vrijwilligers onder begeleiding van een agricoach met telefoongesprekken. Verschillende persoonlijke verhalen kwamen aan bod. Fije Visscher (LTO Noord): "Er komt echt heel veel op boeren af. Het is een opeenstapeling van dingen: stikstofbeleid, perspectief voor je bedrijf, het gevoel hebben dat je ongewenst bent geworden in een regio. Waar moet ik naartoe met mijn bedrijf, vragen veel boeren zich af."

De stikstofdiscussie gaat gepaard met veel onduidelijkheid en onvoorspelbaarheid voor boeren. Naast alle woede is er ook veel somberheid. Uit cijfers van 113 blijkt dat jaarlijks tussen de 20 en 30 mensen in de agrarische sector hun leven beëindigen.

De agrarische organisaties LTO en ZOB starten vandaag een nieuwe campagne die boeren en hun familie moet helpen als er sprake is van een mentale crisis of suïcidale gedachten. De campagne 'Taboer' wil dat boeren in psychische nood gaan praten over hun zorgen.

Deze melkveehouderij raakt onlangs de natuurbeschermings-vergunning kwijt. Het is nu de vraag of de zoon en dochter van melkveehouder Rudie Freriks de boerderij ooit kunnen overnemen. - NOS

Melkveehouder Koos van der Wind vindt het met de druk die nu op sector ligt, ook heel moeilijk. "De emmer wordt steeds voller. Dat is voor een aantal gewoon niet vol te houden."

In zijn dorp pleegde een beroepsgenoot, ook een melkveehouder, vorig jaar zelfmoord. "Dat hakt er enorm in, het krijgt een gezicht. Je voelt de pijn extra", zegt Van der Wind, die denkt dat de regeldruk en de controles debet zijn aan het besluit van zijn collega. "Al die onzekerheid, dan krijg je het gevoel dat het teveel wordt. Ik herken dat ook wel. Dat het een rol heeft gespeeld, is zeker."

Samen praten over technische en economische resultaten is geen probleem, maar mentale zorgen bespreekbaar maken is een ander verhaal, vindt LTO Noord-bestuurder Visscher. "Daarom is deze campagne in deze onzekere tijd voor veel boeren en tuinders zo belangrijk."

Druppel op gloeiende plaat

Boer Freriks en boer Vander Wind geloven niet dat de campagne het probleem helemaal kan oplossen. "Als er geen perspectief is, is de oorzaak niet weg. Ik vrees dat het dan een druppel op een gloeiende plaat zal zijn", zegt Van der Wind. Freriks: "Het is symptoombestrijding. De oplossing ligt bij de politiek."

En zijn echtgenoot Petra: "Als zo'n telefoonlijn maar één of twee mensen zou kunnen redden, is dat het al waard. Mensen die er nu middenin zitten, kunnen niet wachten tot het beleid een keer anders wordt. Dus als je een paar mensen kunt helpen, is dat al hartstikke mooi."

Minister van Landbouw Piet Adema herkent de wanhoop bij boeren. Zijn ministerie draagt financieel bij aan de campagne. "Ik spreek ook regelmatig huilende boeren. We werken er hard aan om te komen tot oplossingen. Maar ze moeten ook hulp zoeken. Dit initiatief Taboer steun ik van harte. De sector neemt de verantwoordelijkheid in het omzien naar elkaar. En dat is echt noodzakelijk."