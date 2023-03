Wekdienst 20/3: Xi bezoekt Poetin • Voorlopig laatste klimaatrapport verschijnt

Eerst het weer: vandaag is het vooral bewolkt, met in het noorden van het land soms wat regen. Het wordt maximaal 9 tot 12 graden, bij een matige zuidwestenwind.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De Russische president Poetin ontvangt zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping. Het is voor het eerst sinds de oorlog in Oekraïne uitbrak dat de Chinese president een bezoek brengt aan het Kremlin. Xi is tot en met woensdag in Moskou.

Voetballer Rai Vloet staat voor de rechter omdat hij wordt verdacht van het veroorzaken van een dodelijk ongeluk op de A4 bij Hoofddorp. Daarbij kwam eind 2021 een 4-jarig jongetje om het leven.

Het nieuwste rapport van het VN-klimaatpanel IPCC verschijnt vandaag. In het rapport, voorlopig het laatste over klimaatverandering dat het panel publiceert, worden de eerdere IPCC-studies aan elkaar verbonden.

Wat heb je gemist?

In de nieuwste prognose klimt de BoerBurgerBeweging (BBB) tot 17 zetels in de Eerste Kamer. D66 zakt terug naar 5 zetels. Bij de eerste exitpolls op de verkiezingsavond stond de BBB nog op 15 zetels. Later groeide dat tot 16 en nu meldt persbureau ANP dat er nog een zetel bij is gekomen.

Eind mei wordt definitief duidelijk hoe de nieuwe verhoudingen in de Eerste Kamer worden. In ieder geval staat vast dat doorregeren voor de coalitie daar niet makkelijker zal worden.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Eerder dit jaar werd bekend dat de Japanse regering subsidie beschikbaar stelt aan mensen die uit Tokio vertrekken. Omdat de stad uit zijn voegen barst, wordt verhuizen beloond. De Japanse Karl en Yuka besloten eerder al om Tokio te verruilen voor het platteland, maar daar bleek het leven niet gemakkelijk. Daarom verhuizen ze, samen met hun dochter, weer terug naar de miljoenenstad:

Bekijk de video voor hun verhaal: