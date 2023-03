Klassieker door ogen van nestor Hiddink: 'Wat Slot doet bij Feyenoord, verdient alle lof'

"Het is toch uitgekomen wat ik zei vanmorgen hè, haha." En daarna serieus: "Nee, zonder arrogant te zijn. Het was een wedstrijd vol duels, met af en toe iets te veel overtredingen, maar desalniettemin was het goed. Feyenoord weet het dan in de tweede helft, zoals zo vaak dit seizoen, toch weer om te draaien. Dat vind ik echt mooi om te zien."

Op de ochtend van Ajax-Feyenoord ontmoetten we de 76-jarige Hiddink al bij zijn statige huis aan de Amstel in Amsterdam. Op audiëntie bij de nestor, die profetische woorden sprak. Hiddink verwachtte een intense wedstrijd en gezien de beleving en manier van spelen gaf hij Feyenoord net iets meer kans om te winnen dan Ajax.

"Ik snapte die keuze zeker en het betaalde zich bijna uit. Conceição had namelijk een groot aandeel bij die grote kans van Kudus in de slotfase. Als Kudus zo'n bal erin schiet dan hadden we het nu allemaal gehad over de cruciale ingreep van Heitinga. Maar nu pakte die goalie (Timon Wellenreuther red.) de bal op een geweldige manier. Dat is het opportune van het voetbal."

Hiddink zag een beter Ajax in de eerste helft, maar vermoedde dat Slot zijn team in de tweede helft de opdracht had gegeven om met meer rust aan de bal te spelen. "In mijn ogen krijgen teams die kort durven te spelen meer ruimte om vervolgens in de versnelling de aanval te kiezen. Ook Feyenoords inspeelpasses van achteruit waren een stuk beter. En Ajax vond het moeilijk om zich daartegen te wapenen."

Hiddink: "Veel trainers gokken erop dat zo'n speler dan geen tweede gele kaart krijgt. Maar ik denk dat je altijd moet ingrijpen als je een goede vervanger in huis hebt. Want een beetje slim team gaat daar ook op spelen om een tweede gele kaart te forceren. Die wissel was goed. Geen abc'tje, want je moet het wel durven."

Een van de sleutelmomenten al vroeg in de eerste helft was de niet gegeven tweede gele kaart voor een overtreding van Quilindschy Hartman op Mohammed Kudus en het daaropvolgende ingrijpen van Arne Slot. De trainer aarzelde geen moment, liet direct na de overtreding Marcos López warmlopen en wisselde Hartman.

"Om met Slot te beginnen: wat hij doet bij Feyenoord verdient alle lof. Het zou goed kunnen dat hij na Erik ten Hag (bij Manchester United, red.) de volgende is die internationaal doorbreekt. Kroonprins? Nee, dat woord moet je nooit gebruiken. Er zijn in het verleden zoveel trainers kroonprinsen genoemd. Hij is gewoon een hele goede coach. Punt."

Hiddink bekeek de Klassieker vanuit het trainersperspectief en zag dat het goed was. Aan de ene kant een aanstormend talent (Heitinga) en aan de andere kant een trainer die klaar is voor een stap naar het internationale topvoetbal (Slot).

En over Heitinga: "Hij zet nu zijn eerste stappen op het hoogste podium. Het is een hele serieuze jongen. Ik volg hem al een tijdje en hij is op de juiste manier met het vak bezig. Ik ga er niet over, maar ik zou het toejuichen als hij voor langere periode het roer in handen mag nemen."

Wat vindt Hiddink van de veelbesproken branie van Heitinga in aanloop naar de Klassieker? "Dat is gewoon even een goede grap. Daar moet de media niet te scherp op zijn, hoor. Laat die mensen ook af en toe even een grapje maken alsjeblieft. Niet te zwaar aan tillen."

Geen zorgen

Het moge duidelijk zijn: de voorzitter van Coaches Betaald Voetbal maakt zich geen zorgen over de toekomst van de Nederlandse trainers. Na het WK in Qatar werd Hiddink nog bestookt met appjes van over de hele wereld: 'Wat was er met het Nederlandse voetbal gebeurd? Zo defensief een wedstrijd aangaan was niets voor Oranje.' Hij is daarom blij met deze nieuwe generatie trainers.

"Vergeet Pascal Jansen bij AZ ook niet. Die doet het dit seizoen, net als Slot met Feyenoord, Europees heel goed. Allemaal goede, talentvolle trainers. De Nederlandse competitie kijken ze in de rest van de wereld niet echt naar, dus met name het succes op Europees niveau is cruciaal voor het imago voor het Nederlandse trainersgilde."