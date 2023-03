Unicef waarschuwt: miljoenen kinderen in gevaar door waterdreigingen

In tien Afrikaanse landen lopen 190 miljoen kinderen gevaar door verschillende soorten waterdreigingen. Daarvoor waarschuwt kinderrechtenorganisatie Unicef in een rapport. Wereldwijd sterven volgens Unicef dagelijks duizend kinderen per dag door vervuilend drinkwater.

Volgens Unicef heeft bijna een derde van de 190 miljoen kinderen uit het rapport geen toegang tot water thuis, en heeft twee derde geen sanitaire voorzieningen. Een kwart van de kinderen moet volgens de organisatie hun behoefte doen in de openlucht. Driekwart heeft thuis geen water en zeep om de handen te wassen.

De organisatie onderzocht de situatie in Benin, Burkina Faso, Kameroen, Tsjaad, Ivoorkust, Guinee, Mali, Niger, Nigeria en Somalië. Zes van deze landen hebben het afgelopen jaar te maken gehad met een uitbraak van cholera, een ziekte die zich via water verspreidt. En in veel van die landen is de situatie instabiel, waardoor kinderen nog lastiger toegang kunnen krijgen tot schoon water en sanitaire voorzieningen.

Basisbehoeften

"Het verlies van het leven van een kind is schokkend voor gezinnen. Maar de pijn wordt nog veel erger als de sterfte voorkomen had kunnen worden omdat het is veroorzaakt door het ontbreken van basisbehoeften die velen als vanzelfsprekend beschouwen, zoals schoon drinkwater, toiletten en zeep", zegt Unicef Nederland-directeur Suzanne Laszlo.

Unicef waarschuwt dat de klimaatverandering de situatie alleen maar erger zal maken, door toenemende droogte of juist heel veel regen. De organisatie pleit voor "dringende acties" als het aanleggen van watervoorzieningen, meer klimaatfinanciering en het klimaatbestendiger maken van gemeenschappen.

Het rapport is gepubliceerd aan de vooravond van een waterconferentie van de Verenigde Naties, die voor het eerst in bijna 50 jaar wordt georganiseerd. Nederland organiseert die conferentie samen met Tadzjikistan. Overmorgen is het Wereldwaterdag. Wereldwijd hebben twee miljard mensen thuis geen toegang tot schoon water.