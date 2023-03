Centrale banken komen met extra leenmogelijkheden voor banken

De Europese Centrale Bank, de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) en de centrale banken van Canada, Japan, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland zorgen de komende tijd voor extra leenmogelijkheden voor banken. De organisaties willen er daarmee voor zorgen dat het vertrouwen in het financiële systeem in stand blijft.

De maatregel houdt in dat banken eenvoudiger Amerikaanse dollars kunnen lenen als dat nodig blijkt. Dat gebeurt normaal een keer per week, maar tot zeker eind april kunnen centrale banken dagelijks terecht bij de Federal Reserve voor dollars. Zoiets gebeurde ook tijdens de financiële crisis van 2008 en tijdens de beginfase van de coronapandemie, toen het ook zeer onrustig was op de beurzen.

Met de maatregel willen de Amerikanen ervoor zorgen dat er genoeg geld beschikbaar is voor bijvoorbeeld leningen aan huishoudens en bedrijven. De Fed noemt de dagelijkse 'swaps' een belangrijk vangnet om "de spanningen op de wereldwijde financieringsmarkten te verlichten".

Overname Zwitserse bank

Op de financiële markten is het al enige tijd zeer onrustig. Dat komt door de ondergang van twee Amerikaanse banken en de problemen bij de grote Zwitserse bank Credit Suisse. Dat bedrijf wordt overgenomen door het eveneens Zwitserse UBS, met steun van de Zwitserse overheid.

Als dat niet was gebeurd, had dat volgens president Berset van Zwitserland "niet te overziene gevolgen" voor Zwitserland en de internationale financiële markten gehad. UBS betaalt 3,2 miljard dollar (omgerekend zo'n 2,9 miljard euro) voor het bedrijf. Dat is fors minder dan de marktwaarde van zo'n 8 miljard dollar die het bedrijf vrijdag nog had.

De Nederlandse UBS-topman Ralph Hamers blijft het bedrijf leiden.

Ook een groot deel van de Amerikaanse Signature Bank is overgenomen. De New York Community Bancorp neemt voor 2,7 miljard dollar grote delen van het omgevallen bedrijf over.

De problemen komen onder meer door het omvallen van de Silicon Valley Bank in de VS. Daardoor is er in Silicon Valley grote onrust ontstaan: