Nieuw elan bij Koemans Oranje: 'Zet Wieffer maar naast Frenkie de Jong'

Wat Pierre van Hooijdonk betreft zien we ook de 23-jarige middenvelder Wieffer terug tegen Frankrijk, naast Frenkie de Jong op het middenveld. Van Hooijdonk zag Wieffer als een van de uitblinkers in de Klassieker.

In Studio Voetbal geven ex-internationals Rafael van der Vaart en Ibrahim Afellay de Feyenoorder een basisplaats in het Stade de France, bij afwezigheid van de geschorste Denzel Dumfries. Geertruida mag zich in dat geval gaan opmaken voor de zwaarst mogelijke test, met Kylian Mbappé als tegenstander.

Het humeur van Feyenoorders Geertruida en Wieffer zal er na zondag niet slechter op zijn geworden. De 22-jarige verdediger Geertruida was matchwinner in de Klassieker tegen Ajax in de Johan Cruijff Arena . Een debuut vrijdag in het EK-kwalificatieduel met Frankrijk is niet onwaarschijnlijk.

In Studio Voetbal wordt de ontwikkeling van Feyenoorder Mats Wieffer besproken. De middenvelder verdient volgens Pierre van Hooijdonk een kans in Oranje. - NOS

Ook de derde selectiedebutant van Oranje komt ongetwijfeld met een glimlach binnen. De 20-jarige Verbruggen hielp zijn club Anderlecht donderdag met meerdere reddingen ten koste van Villarreal aan een plek in de kwartfinales van de Conference League, waar AZ de tegenstander is.

Van der Vaart is minder overtuigd van Wieffer en diens spel tegen Ajax. "Ik zou hem tegen Gibraltar opstellen", zegt Van der Vaart. "Ik heb momenten gezien dat hij net wat handelingssnelheid mist. Hij is een goede speler, maar voor de absolute top komt hij net tekort. Ik zie hem niet bij Barcelona of Real Madrid belanden."

"Tegen Sjachtar was hij al heel erg goed en tegen Ajax is hij ook met vlag en wimpel geslaagd", zegt Van Hooijdonk. "Hij maakt de juiste keuzes, hij scant goed en weet daardoor al waar de bal naartoe moet. Dat zorgt voor rust, daarmee geef je je elftal tijd om te ademen. Ik zou hem opstellen, naast Frenkie."

Om 16.00 uur geeft bondscoach Ronald Koeman maandagmiddag in Zeist een persconferentie. De EK-kwalificatiewedstrijden vrijdag tegen Frankrijk (20.45 uur) en maandag tegen Gibraltar (20.45 uur).

Xavi Simons was op het afgelopen WK onder Louis van Gaal tegen de Verenigde Staten de laatste debutant in het Nederlands elftal. De 19-jarige PSV'er liet zondag zijn klasse zien met een weergaloze goal tegen Vitesse . Het was voor Simons al zijn dertiende eredivisiegoal van het seizoen, waarmee hij medetopscorer is.

'Hoe lang is het geleden dat we zo'n talent hebben gehad?'

In de Belgische competitie was Verbruggen zondag andermaal op dreef. De doelman onderscheidde zich met knappe reddingen en droeg daarmee bij aan de 2-0 overwinning bij Leuven. Als het aan de Belgen ligt, wordt Verbruggen zelfs de nummer één onder de lat bij Oranje .

Bij Studio Voetbal is iedereen overtuigd van de enorme potentie van PSV'er Xavi Simons. Rafael van der Vaart denkt dat we nog niet weten hoe goed hij wel niet kan worden. - NOS

"Hoe lang geleden hebben we in Nederland zo'n talent gehad?", vraagt Van der Vaart zich af. "Simons heeft zoveel potentie. Als die op de juiste manier wordt gemanaged bij Oranje, dan hebben we een speler in huis waarvan we helemaal niet weten hoe goed hij is."

Eerder stelde Van der Vaart al in Studio Voetbal dat Oranje om Simons heen gebouwd moet worden en bij die woorden blijft de 109-voudig international. Tegen Frankrijk krijgt Simons in het Oranje van Van der Vaart een plek als nummer tien. Ook Afellay zet Simons in de basis, maar dan als rechtsbuiten.

De hele uitzending, waarin Sjoerd van Ramshorst met Pierre van Hooijdonk, Ibrahim Afellay, Rafael van der Vaart en Voetbal International-journalist Süleyman Öztürk de voetbalweek doorneemt, hier terug.