Zittende president op winst in eerste ronde presidentsverkiezingen Montenegro

De pro-westerse president Djukanovic van Montenegro heeft volgens de eerste prognoses de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in zijn land gewonnen. Hij kreeg 35 procent van de stemmen, zo heeft verkiezingsinstituut CDT becijferd.

De 37-jarige hervormingsgezinde Jakov Milatovic kon rekenen op 29 procent van de stemmen. Ook hij is pro-westers en zal met Djukanovic gaan strijden om het presidentschap. De tweede ronde van de verkiezingen is op 2 april. Een pro-Russische politicus, Andrija Mandic, heeft naar verwachting zo'n 19 procent van de stemmen gekregen.

De officiele uitslag zal nog enkele dagen op zich laten wachten, maar het onderzoeksbureau verwacht geen grote veranderingen.

Het presidentschap in Montenegro is grotendeels ceremonieel, maar de verkiezingen worden gezien als een belangrijke indicator voor welke richting het land op gaat: naar Europa of het aanhalen van de banden met Servië en Rusland.

Zeker van zijn zaak

Djukanovic was 29 jaar toen hij in 1991 premier werd, waarmee hij de jongste regeringsleider van Europa werd. Inmiddels is hij ook al geruime tijd het langstzittende regeringshoofd. Djukanovic klonk bij het uitbrengen van zijn stem erg zeker van zijn zaak. Ook hij ging uit van een tweede ronde.

Montenegro is lid van de NAVO en kandidaat is voor toetreding tot de Europese Unie. De ruim 600.000 inwoners van Montenegro blijven diep verdeeld tussen aanhangers van het beleid van Djukanovic en degenen die zichzelf als Serviërs beschouwen en willen dat Montenegro een bondgenootschap sluit met Servië en Rusland.

Beslissende strijd

Djukanovic was de afgelopen 30 jaar meermaals zowel president als premier. De laatste jaren is zijn populariteit gekelderd. Tegenstanders beschuldigen Djukanovic en zijn centrumlinkse Democratische Partij van Socialisten (DPS) van corruptie en banden met de georganiseerde misdaad.

Djukanovic ontkent dit. Hij heeft de presidentsverkiezingen nu afgeschilderd als een keuze tussen een onafhankelijk Montenegro en een land gecontroleerd door buurlanden Servië en Rusland.

"Slechts een paar jaar geleden kon niemand zich voorstellen dat we opnieuw een beslissende strijd zouden voeren voor het voortbestaan van Montenegro", zei hij tegen supporters, meldt AP.