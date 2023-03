Rybakina neemt wraak en wint in finale Indian Wells wel van Sabalenka

Jelena Rybakina is winnares geworden van het grote WTA-toernooi in Indian Wells. De Kazachse Wimbledonkampioene won in de finale met 7-6 (11), 6-4 van de Belarussische Aryna Sabalenka.

Sabalenka is de nummer twee van de wereldranglijst en had de vier eerdere duels met Rybakina (de mondiale nummer tien) allemaal in drie sets gewonnen. Een van die vier overwinningen was de finale van de Australian Open eerder dit jaar.