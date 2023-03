Lazio wint verhitte Romeinse derby en verdringt Inter van tweede plats

Lazio werd deze week in de Conference League uitgeschakeld door AZ, maar trainer Maurizio Sarri zei voor die wedstrijd al dat hij winnen van AS Roma belangrijker vond. Roma werd vrijdag in de kwartfinales van de Europa League gekoppeld aan Feyenoord .

Lazio heeft in de Serie A in een zoals altijd beladen Derby della Capitale met 1-0 gewonnen van AS Roma. Lazio klom daardoor naar de tweede plaats in de Serie A, omdat Internazionale met dezelfde cijfers verloor van Juventus.

Bij Roma stond Georginio Wijnaldum in de basis en ontbraken Rick Karsdorp en coach José Mourinho. Karsdorp liep afgelopen week in de Europa League een gebroken neus op, Mourinho was geschorst wegens wangedrag in het duel met Cremonese.

Weinig voetbal, veel gedoe

In de eerste helft was er weinig voetbal en veel gedoe in de Romeinse derby. De sfeer in het Stadio Olimpico was al verhit en dat werd alleen maar erger toen Roma-verdediger Roger Ibañez na een half uur zijn tweede gele kaart, en dus rood kreeg.

Vlak voor rust ontstond er een opstootje langs de lijn, dat tot rode kaarten leidde voor de techniektrainer van Lazio en de keeperstrainer van Roma.

Met een man meer had Lazio na rust het betere van het spel en dat leidde in de 65ste minuut tot de 1-0 van Mattia Zaccagni, die aan de rand van het strafschopgebied twee Roma-verdedigers van zich afschudde en in de verre hoek afrondde.