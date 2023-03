BBB klimt in jongste prognose naar 17 zetels, D66 zakt naar 5 zetels

In de nieuwste prognose klimt BoerBurgerBeweging (BBB) tot 17 zetels in de Eerste Kamer. D66 zakt terug naar 5 zetels. Dat blijkt volgens het ANP na het tellen van vrijwel alle stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen. BBB, de grote winnaar van de verkiezingen, stond bij de eerste exitpolls van Ipsos op verkiezingsavond op 15 zetels. Later groeide dat tot 16 en nu meldt het ANP dat er nog een zetel bij is gekomen in de voorlopige uitslag.

Politiek verslaggever Xander Van der Wulp: "Deze zetelverschuiving kan flinke impact hebben. Het maakt het voor de coalitie ingewikkelder om 'linksom' te gaan. Alleen steun van PvdA en GL is niet meer genoeg voor een meerderheid in de Eerste Kamer. Een partij als Volt kan daardoor een cruciale rol krijgen bij het doorvoeren van klimaat- of stikstofplannen. Tegelijkertijd kan dit door coalitiepartijen VVD en CDA worden aangegrepen om toch 'rechtsom' te gaan, dan is alleen steun van BBB nodig. Wat dat betreft is het verlies van deze extra zetel voor D66 - de partij die in de coalitie het liefst 'linksom' zou gaan - dubbel slecht nieuws."