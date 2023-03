AZ verzuimt tweede plaats over te nemen van Ajax: nederlaag bij Twente

AZ had een uitgelezen mogelijkheid om de tweede plek in de eredivisie over te nemen van Ajax, maar op bezoek bij FC Twente ging de ploeg van trainer Pascal Jansen onderuit.

In Enschede werd het mede dankzij twee treffers van Manfred Ugalde 2-1. Jesper Karlsson tekende voor de enige Alkmaarse treffer.