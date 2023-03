Verstappen versus teamgenoot Pérez, het spel is op de wagen: 'Moge de beste winnen'

"Het is heel fijn voor het team als Max en ik met elkaar mogen strijden om het kampioenschap", zei Pérez daarover op de persconferentie na afloop. Ondanks zijn grote blijdschap had hij wel wat kritiekpunten voor het team.

Twee races en twee zeges voor Red Bull dit seizoen. Verstappen won twee weken geleden in Bahrein, dit keer was het Pérez. Een luxepositie voor de renstal, al zou het ook zomaar een opmaat kunnen worden voor een knetterend seizoen waarbij de strijd om de titel vooral tussen de twee teamgenoten zal gaan.

Omdat Verstappen in Jeddah in de laatste ronde een extra punt pakte door de snelste rondetijd neer te zetten, heeft hij een puntje meer dan de Mexicaan, die zijn vijfde zege boekte in de Formule 1.

Het was even wennen voor Max Verstappen toen hij teamgenoot Sergio Pérez op flinke afstand voor zich zag rijden. De Mexicaan won vandaag de Grand Prix van Saudi-Arabië en nestelde zich vlak achter de Nederlander in de top van het WK-klassement van de Formule 1.

Met nog een paar ronden te gaan had de Mexicaan de snelste tijd neergezet en leek hij op weg naar een extra WK-punt. Dat punt snoepte Verstappen hem dus af. "Ik dacht dat ik dat extra punt binnen had en daarmee WK-leider werd, maar we moeten even praten waarom ik door het team anders werd geïnformeerd dan Max."

Team blij, Max niet

Verstappen was tevreden dat hij vanaf de vijftiende plek was opgeklommen naar het podium, maar baalde toch een beetje. "Het team is blij, maar ik niet. Ik ben hier niet om tweede te worden. Inhaalraces zijn leuk, maar niet wanneer ik vecht voor de titel en zeker niet als mijn teamgenoot mijn grootste tegenstander lijkt."

Over die tweestrijd zei Verstappen: "We mogen met zijn tweeën vechten voor de titel. Moge de beste winnen." Het spel lijkt daarmee op de wagen in het kamp van Red Bull.