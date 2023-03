GroenLinks aan kop bij eerste 'buitenlandse' Provinciale Statenverkiezingen

Alle in het buitenland ingevulde stembiljetten worden geteld in Den Haag. Briefstemmen die uiterlijk morgen binnenkomen vanuit ambassades en consulaten worden nog meegeteld. De gemeente Den Haag verwacht dat het gaat om een "gering aantal".

Het is de eerste keer dat deze groep Nederlanders mee kon doen aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Ruim 37.000 Nederlanders die in het buitenland wonen hadden zich laten registreren als mogelijke kiezer. Inmiddels zijn ruim 26.000 stemmen geteld.

GroenLinks lijkt de grootste te worden onder Nederlanders die in het buitenland hebben gestemd voor de Provinciale Statenverkiezingen. In de voorlopige uitslag staat D66 op de tweede plek. De grote winnaar van de verkiezingen, BBB, was niet verkiesbaar voor stemmers buiten de landgrenzen.

De in het buitenland gekozen kandidaten hebben slechts één taak: meestemmen wie er straks in de Eerste Kamer komt te zitten.

Ruim een half miljoen Nederlanders in het buitenland zijn stemgerechtigd. Maar in vergelijking met de Tweede Kamerverkiezingen was er nu weinig animo. Toen hadden veel meer mensen zich geregistreerd: ruim 90.000.

Een briefstem vanuit het buitenland moest uiterlijk 15 maart binnen zijn bij het briefstembureau in Den Haag. Een andere optie was het stembiljet inleveren bij een consulaat of ambassade. Zodra ook deze stemmen zijn geteld, wordt duidelijk wat de opkomst was onder geregistreerde kiezers. Vooralsnog is die zo'n 69,5 procent.

BBB: erg ingewikkelde procedure

Stemmers konden ditmaal kiezen uit 129 kandidaten die in totaal wonen in 27 landen. Ze zijn aangesloten bij twaalf politieke partijen en er was een onafhankelijke kandidaat.

BBB deed dus niet mee. Dat was naar eigen zeggen omdat "de procedures erg ingewikkeld waren". Ook lag de "de focus als jonge partij op het rondkrijgen van de binnenlandse administratie". Ook ChristenUnie, PVV en Denk sloegen deze verkiezingen over. Het nieuwe systeem is er gekomen op initiatief van D66.