Bayern raakt koppositie kwijt aan Dortmund na nederlaag bij Leverkusen

Volgende week zaterdag staat de topper tussen Bayern en Dortmund op het programma in München.

Bayern München heeft de koppositie in de Bundesliga uit handen gegeven. De ploeg van basisspeler Matthijs de Ligt verloor met 2-1 bij Bayer Leverkusen, waar met Jeremie Frimpong ook een Oranje-international speelt, en staat nu tweede op één punt van koploper Borussia Dortmund.

Leverkusen begon sterk tegen de recordkampioen uit München. De thuisploeg zette Bayern onder druk en kreeg kansen om te scoren, maar het waren de bezoekers die met een voorsprong de rust ingingen.

Uit de enige mogelijkheid voor Bayern in de eerste helft scoorde Joshua Kimmich.

VAR helpt Leverkusen

In de tweede helft wist Leverkusen het tij te keren, met dank aan de VAR. De scheidsrechter op het veld zag twee keer een overtreding op Amine Adli over het hoofd, maar beide keren greep de videoscheidsrechter in.

Exequiel Palacios mocht daardoor twee keer aanleggen voor een strafschop en deed dat met verve.

Mitchel Bakker en Timothy Fosu-Mensah vielen vlak voor tijd nog in bij Leverkusen. Daley Sinkgraven bleef op de bank bij de thuisploeg, net als Ryan Gravenberch en Daley Blind bij Bayern.