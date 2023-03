9 Chinezen gedood na aanval op goudmijn in Centraal-Afrikaanse Republiek

Bij een aanval op een door Chinezen geëxploiteerde goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn negen Chinese staatsburgers om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond.

Onbekende schutters openden het vuur nadat ze de bewakers van de Chimbolo-mijn hadden overmeesterd, zegt de burgemeester van de nabijgelegen stad Bambari tegen persbureau AP.

De verantwoordelijkheid is nog niet opgeëist, maar de verdenking valt op de zogenoemde Coalition of Patriots for Change, of CPC. Dat is een rebellengroep die actief is in het gebied en regelmatig aanvallen uitvoert op de strijdkrachten van het land. Lokale autoriteiten hebben gezegd dat ze jacht maken op de aanvallers, maar weigerden verder commentaar.

De aanval van vandaag komt een paar dagen nadat gewapende mannen drie Chinese staatsburgers hadden ontvoerd in het westen van het land, nabij de grens met Kameroen. Vanwege die ontvoering besloot president Faustin Archange Touadera naar China af te reizen om investeerders gerust te stellen.

Eerdere incidenten

De Centraal-Afrikaanse Republiek is een van de armste landen ter wereld, ondanks dat het beschikt over natuurlijke rijkdommen zoals goud en diamanten. Veel mijnen die in het land door Chinezen worden geleid, hebben te maken gehad met veiligheidsproblemen.

In 2020 kwamen twee Chinese staatsburgers om het leven toen lokale bewoners een opstand leidden tegen een door China geëxploiteerde mijn in Sosso Nakombo. En in 2018 werden drie Chinese burgers gedood door leden van de gemeenschap nadat een lokale leider was omgekomen bij een bootongeluk terwijl hij Chinese mijnwerkers naar een locatie vergezelde.