Rugbyers sluiten Europe Championship af als vijfde

De Nederlandse rugbyers hebben het Europe Championship afgesloten op de vijfde plaats. De ploeg van bondscoach Lyn Jones rekende in Amsterdam met veel gemak af met Duitsland: 50-28.

Nederland, dat een maand geleden ook al van Duitsland had gewonnen, zat al snel op rozen. Hugo Schöller maakte al na veertien seconden een try en nog voor rust waren ook Willie du Plessis, Hugo Langelaan en Ross Bennie-Coulson goed voor een try: 28-0.

Na rust beet Duitsland iets meer van zich af, maar spannend werd het mede door try's van Bennie-Coulson, Andrew Darlington, Christopher Raymond en Wolf van Dijk geen moment.