UBS neemt noodlijdende bank Credit Suisse over, met rugdekking Bern

De noodlijdende Zwitserse bank Credit Suisse wordt door concurrent UBS overgenomen. Dat hebben president Alain Berset en de Zwitserse centrale bank in een gemeenschappelijke persconferentie vanavond bekendgemaakt. Met de overname is een bedrag van 3 miljard dollar gemoeid (omgerekend zo'n 2,8 miljard euro).

Wanneer Credit Suisse niet was overgenomen, had dat "niet te overziene gevolgen" voor het land en de internationale financiële markt gehad, stelde Berset. Een vertegenwoordiger van het centrale bankorgaan omschreef de deal als "de beste oplossing" voor de stabiliteit van de Zwitserse financiële markt.

Finma, die dezelfde rol heeft als de Autoriteit Financiële Markten (AFM), heeft de fusie goedgekeurd.

Rugdekking van staat

De overname komt niet onverwachts: eerder vandaag werd al duidelijk dat een deal tussen de twee grootste Zwitserse banken zeer waarschijnlijk ophanden was. De voorbije dagen waren de banken met de Zwitserse regering in gesprek over een mogelijke overname.

Eerder vandaag zou Credit Suisse nog een overnamebod van 1 miljard euro van UBS, dat wordt geleid door voormalig ING-topman Ralph Hamers, hebben afgewezen. De bank, een van de grootste van Zwitserland, kwam in de problemen door het omvallen van de Amerikaanse banken Silicon Valley Bank en Signature Bank.

Er waren ook berichten dat de Zwitserse staat de bank zou overnemen, maar zover kwam het niet. Wel levert de overheid financiële rugdekking voor de overname. Om de overname tot een goed einde te brengen wordt 100 miljard frank vrijgemaakt, een kleine 100 miljard euro. Ook stelt de overheid zich garant voor 9 miljard frank.