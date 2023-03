Ten Hag met United in halve finales FA Cup, na drie keer rood voor Fulham

Het was aan een paar uitstekende reddingen van doelman David De Gea te danken dat de schade voor United niet groter was.

Fulham promoveerde afgelopen seizoen onder trainer Marco Silva naar de Premier League en doet het dit seizoen buitengewoon goed. De club staat negende, zorgen over degradatie hoeven The Cottagers dan ook niet te hebben.

Daarna maakte de scheidsrechter uit de tv-beelden op dat hij niets anders kon dan een strafschop geven aan United en rood aan Willian.

De Braziliaan wist dat hij fout zat en accepteerde zijn straf. De ziendende Mitrovic kon dat niet opbrengen. Hij ging verhaal halen en gaf de scheidsrechter daarbij een beuk. Die bedacht zich geen moment en trok nog een keer rood.

United profiteert van wanorde

Toen de rust weer was teruggekeerd benutte Bruno Fernandes koelbloedig de strafschop. Fulham was met nog maar negen spelers even de weg kwijt en twee minuten later profiteerde United al. Marcel Sabitzer tikte binnen op aangeven van Luke Shaw.

Daarmee was de wedstrijd beslist. Fulham kon geen vuist meer maken en kreeg in de blessuretijd ook de 3-1 om de oren van Fernandes.