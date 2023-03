Verstappen na inhaalrace tweede in Jeddah met snelste ronde, Perez wint

Als Max Verstappen niet vooraan rijdt, heeft Red Bull altijd Sergio Perez nog in de Formule 1. De Mexicaan vertrok in de Grand Prix van Saudi-Arabië van poleposition en won de race. Verstappen werd na een machtige inhaalrace vanaf de vijftiende startplek alsnog tweede. De Spanjaard Fernando Alonso dacht lange tijd dat hij als derde was geëindigd, hij werd zelfs al gehuldigd, maar daarna kreeg hij nog een tijdstraf, waardoor George Russell opschoof naar plek drie en Alonso naar vier. Nyck de Vries, die andere Nederlander in de Formule 1, begon als achttiende en finishte als veertiende. Slotronde Voor Perez is het de vijfde GP-zege in zijn carrière. De Mexicaan dacht de leiding in de WK-stand van Verstappen over te nemen, maar de regerend wereldkampioen voorkwam dat in de slotfase door toch nog de snelste ronde te rijden en daarmee een extra punt te verdienen. Perez staat in de WK-stand nipt tweede en Alonso is de nummer drie in het klassement om de wereldtitel.

Afbeelding ter illustratie - NOS

Na buikgriepklachten eerder deze week, een gebroken aandrijfas in de kwalificatie en starten als vijftiende, begon Verstappen op de racedag in Saudi-Arabië aan een indrukwekkende inhaalrace. Eenvoudig zou het zeker niet worden, zo'n comeback op het vliegensvlugge stratencircuit van Jeddah, waar inhalen niet overal even makkelijk is. Toch had Verstappen, na een wat behoudend begin, in de eerste ronden al plekken teruggewonnen. Na 18 van de 50 ronden reed hij al op plek vier. Voor zich zag Verstappen nog George Russel, Alonso en Perez. Safety car Maar toen zette Lance Stroll zijn Aston Martin langs de kant wegens een onwillige rechtervoorband. De safety car kwam de baan op en het deelnemersveld schoof in elkaar. Pech voor Perez, die de hele race sterk rondreed en een flinke voorsprong had opgebouwd. Goed nieuws voor Verstappen, die onverstoord bezig was aan zijn inhaalrace.