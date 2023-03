Van Anrooij ging er eigenlijk vandoor om als springplank te fungeren voor haar kopvrouw Elisa Balsamo. Omdat niet direct de jacht op haar geopend werd, pakte ze een halve minuut marge, waarop ze besloot zelf vol voor de zege te gaan.

Haar voorsprong nam lichtjes af op weg naar de in Cittiglio getrokken streep, maar de zege van de 21-jarige renster kwam nooit in gevaar. Balsamo won even later de sprint van het peloton.