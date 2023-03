PSV geeft voorsprong weg bij Vitesse en verzuimt naast Ajax te komen

PSV heeft nagelaten de volle winst bij Vitesse te pakken en raakte zo verder achterop in de titelstrijd. Het werd in Arnhem 1-1. Daarmee verzuimde PSV om in punten op gelijke hoogte te komen met Ajax, dat de Klassieker verloor van koploper Feyenoord. Dankzij Xavi Simons kwam PSV vroeg op voorsprong, en ook dankzij Marco van Ginkel. De ex-PSV'er van Vitesse stuurde Simons onbedoeld de diepte in en een andere ex-PSV'er, Nicolas Isimat-Mirin, gaf Simons vervolgens te veel ruimte en die moet je hem niet geven. Simons als Ronaldo Simons kapte zich achter het standbeen langs Isimat-Mirin en schoot in de 8ste minuut de openingsgoal binnen. Het was voor de 19-jarige Simons de 13de eredivisiegoal van het seizoen. Hij trad in illustere voetsporen. Simons werd de eerste tiener met meer dan 12 eredivisiegoals voor PSV in één seizoen sinds Ronaldo in het seizoen 1994/1995.

Het eindtotaal van dertig doelpunten van het Braziliaanse fenomeen Ronaldo gaat Simons niet meer halen, maar indrukwekkend is het wel wat het talent laat zien. Tot zichtbare frustratie van Simons en ook van coach Ruud van Nistelrooij zette PSV na de vroege openingsgoal niet door. De Eindhovenaren namen gas terug en lieten de thuisploeg terug in de wedstrijd komen. Via Million Manhoef was Vitesse gevaarlijk. De linkspoot claimde na een duel met André Ramalho tevergeefs een strafschop en Patrick van Aanholt voorkwam met een sliding dat Manhoef kon uithalen. Simons baalt: 'Dit kan gewoon niet, onacceptabel' De beste kansen waren voor PSV. Van Aanholt schoot rakelings naast, Fábio Silva kopte op de paal en in de tweede helft verzuimde Luuk de Jong de score te verdubbelen. De spits werkte de bal na een corner van dichtbij voorlangs. Even later ging het aan de andere kant mis voor PSV. Kijk hieronder naar de reacties van Xavi Simons, Ruud van Nistelrooij en Vitesse-coach Phillip Cocu.