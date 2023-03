Kökçü was even klaar met Ajax-bravoure en denkt al aan titelfeest Coolsingel

'Geen woorden, maar daden' is al heel lang het adagium van Feyenoord. Dat werd maar weer eens aangetoond in de Johan Cruijff Arena, waar de Rotterdammers aan Ajax een dreun uitdeelde in de titelstrijd door de Klassieker met 3-2 te winnen. Feyenoord trad getergd aan, nadat Ajax-trainer John Heitinga zijn ploeg afgelopen week als favoriet had bestempeld. Aanvoerder Orkun Kökçü liet zijn ergernis over de Amsterdamse bravoure meteen na de winst duidelijk merken voor de camera's van ESPN: "Ik was er persoonlijk wel een beetje klaar mee dat ze denken dat zij de beste zijn. Zij praten veel voor de wedstrijd, maar zoals wij erin staan met Feyenoord: geen woorden, maar daden. En dat hebben we vandaag weer laten zien." Pure emotie Een paar minuten later, toen de adrenaline een beetje was weggezakt, reageerde Kökçü een stuk rustiger: "Dat was vlak na de wedstrijd, nog in pure emotie. Dan roep je weleens dingen."

De reactie van Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökçü na de 3-2 zege in de Klassieker tegen Ajax. - NOS

De Feyenoord-aanvoerder toonde zelfs wat begrip voor de Amsterdamse houding: "Ajax is een grote club met veel prijzen, het is ook wel een beetje normaal dat ze dat zeggen. Ze doen het vaker, en het is ook wel mooi, een beetje bravoure." Ook trainer Arne Slot was niet verbaasd over de teksten vanuit Amsterdam voor de wedstrijd: "Het zou een beetje gek zijn als een Ajax-trainer geen bravoure had, dat zit in hun dna. Maar het was niet alleen de trainer, we hebben best wel veel gehoord dat we kansloos zouden zijn hier in de Arena."

De reactie van Feyenoord-trainer Arne Slot na de 3-2 zege in de Klassieker tegen Ajax. - NOS

"Maar ik geloof niet dat dat bepalend is om een wedstrijd te winnen. Daar moet je goed voor voetballen", aldus Slot. En goed voetballen deed Feyenoord, vooral in de tweede helft. "Ik heb in de rust gezegd dat we veel meer tijd en ruimte hadden dan we dachten. En dat we veel te ongeduldig waren aan de bal. Doe meer wat je kan, heb ik gezegd."

Voorbereidingen op Coolsingel Feyenoord nam het initiatief over, won voor het eerst in achttien jaar in Amsterdam en zette de aartsrivaal op zes punten achterstand. Kan burgemeester Aboutaleb al beginnen met de voorbereidingen van een titelfeest op de Coolsingel? "Het programma is zeker gunstig, onze concurrenten moeten nog tegen elkaar", analyseerde Kökçü. "Ik hoop dat onze burgemeester een beetje tijd gaat bewaren voor Feyenoord." Ook Slot ging opmerkingen over de Coolsingel niet uit de weg: "Het is een hele logische vraag gezien de stand. We weten dat we er heel goed voorstaan, maar het is de laatste weken, en ook vandaag weer, nodig geweest dat we in de laatste minuten scoren. Dus niks gaat vanzelf." "We hebben echt goed gevoetbald, met name de tweede helft. Als je de werklust ziet, dat zullen we nog acht wedstrijden op moeten brengen om op deze plek te blijven staan."

Twee keer geel voor Hartman? Het ging na afloop ook nog veel over de overtreding van Quilindschy Hartman op Mohammed Kudus, halverwege de eerste helft. De Feyenoord-back had al geel op zak, maar kreeg geen tweede gele kaart van scheidsrechter Danny Makkelie.

De reactie van scheidsrechter Danny Makkelie na de Klassieker in Amsterdam. Er was discussie of Quilindschy Hartman geen tweede gele kaart had moeten krijgen, maar Makkelie is helder. - NOS

Ajax-coach John Heitinga was helder: "Soms is de VAR in je voordeel, soms is hij in je nadeel. Vandaag had je de VAR kunnen opdoeken." Slot, die Hartman meteen wisselde na het moment, zei na afloop: "Als hij geen geel had, is het niet uitgesloten dat hij nog een gele kaart had gekregen." Makkelie legde na afloop uit waarom hij geen rode kaart gaf aan Hartman: "Het was een onvoorzichtige, maar geen onbesuisde overtreding, en het was geen veelbelovende aanval. Het was absoluut geen tweede gele kaart."