Zes punten achterstand Ajax 'wel heel veel', maar Heitinga geeft niet op

Of de titelstrijd beslist is in de eredivisie ? Dat wil Ajacied Steven Berghuis niet zeggen. "Maar dat het moeilijker wordt, is een ding wat zeker is." Feyenoord vocht zich voor de zoveelste keer dit seizoen terug van een achterstand, dit keer in de Johan Cruijff Arena, en won in Amsterdam met 3-2 door een late goal van Lutsharel Geertruida. Het gat tussen de koploper en Ajax is nu zes punten. "Deze komt wel aan", zegt Ajax-trainer John Heitinga na de wedstrijd. Maar is het ook voorbij? "Nee, absoluut niet. Ik ben de laatste die zal opgeven. Er zijn genoeg wedstrijden, genoeg punten te verdelen, tot het einde zullen wij strijden. We zullen weer moeten gaan jagen. En dat is de realiteit."

Bekijk de reactie van Ajax-trainer John Heitinga na de nederlaag in de Klassieker tegen Feyenoord. - NOS

"Zes punten is wel heel veel. Helemaal als je Feyenoord ziet spelen", aldus Berghuis, die na afloop berusting lijkt te hebben in de nederlaag. "Je moet ook credits geven aan Feyenoord. Ze hebben het goed voor mekaar, dus gefeliciteerd." Keihard De nederlaag komt "keihard" aan bij de oud-Feyenoorder. "We hadden een heel goed gevoel over deze wedstrijd. In fases was het ook goed, maar de uitslag staat." Als oorzaak wijst de middenvelder op het begin van de tweede helft. "We konden het druk zetten niet meer opbrengen."

Bekijk de reactie van Ajax-speler Steven Berghuis na de nederlaag in de Klassieker tegen Feyenoord. - NOS

Berghuis: "En zo'n 2-2 (zeven minuten na rust, red.) geeft brandstof aan Feyenoord, en aan ons minder. Het zat er bijna niet meer in, in de tweede helft, ondanks de superkans van Kudus voor 3-2." Ook Heitinga, die voorafgaand nog vol overtuiging riep dat Ajax de favoriet voor de overwinning was in Amsterdam, kijkt naar het kwartier na rust. "Met name het begin van de tweede helft moeten we herkennen dat we erdoor moeten. Dan moet je volle bak, van achteruit en middenveld doorstappen." Heitinga vindt dat Ajax in de eerste helft "in alles de bovenliggende partij" was. Maar ook: "De tweede helft zie je dat we er geen grip op krijgen. Dan valt de 2-2 en dan kan het twee kanten op vallen." 'VAR opdoeken' "We kunnen er allerlei dingen bij halen, maar we hebben verloren", zegt de trainer. Met die 'dingen' doelt Heitinga op de overtreding van Feyenoord-back Quilindschy Hartman, waarvoor scheidsrechter Danny Makkelie geen tweede gele kaart gaf. Heitinga: "Ik denk dat er een aantal momenten zijn geweest. Soms is het in je voordeel, soms in je nadeel. Maar vandaag had je de VAR kunnen opdoeken in elk geval." Bekijk hieronder de uitleg van Makkelie, waarom hij besloot om geen kaart te geven:

De reactie van scheidsrechter Danny Makkelie na de Klassieker in Amsterdam. Er was discussie of Quilindschy Hartman geen tweede gele kaart had moeten krijgen, maar Makkelie is helder. - NOS