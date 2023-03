Ongeslagen status Kampong voorbij na stunt Schaerweijde

De hockeyers van koploper Kampong hebben de eerste nederlaag van het seizoen geleden. Op bezoek bij laagvlieger Schaerweijde werd het verrassend 2-1.

Van de voorgaande veertien duels werden er dertien gewonnen. Op 9 oktober bij Bloemendaal stond Kampong een 0-0 gelijkspel toe. Het enige puntenverlies, tot vandaag.

Jip Janssen sleepte in de uitwedstrijd in Zeist nog wel de bal binnen uit een strafcorner. Schaerweijde knokte zich echter knap terug en kwam via voormalig Kampong-speler Pepijn Luijkx op gelijke hoogte.

Pepijn Leenhouts zorgde vervolgens uit een strafcorner voor een regelrechte sensatie.

Overwinning Oranje-Rood

Oranje-Rood boekte de eerste zege in dit kalenderjaar door in en tegen Rotterdam met 1-0 te winnen.

Sam Lane zorgde in het derde kwart uit een strafcorner voor de beslissing. Rotterdam miste liefst vijf spelers, waaronder vier internationals.