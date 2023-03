Ongeslagen status Kampong-hockeyers voorbij na stunt Schaerweijde

Verder boekte Oranje-Rood de eerste zege dit kalenderjaar door in en tegen Rotterdam met 1-0 te winnen. Sam Lane zorgde in het derde kwart uit een strafcorner voor de beslissing. Rotterdam miste liefst vijf spelers, waaronder vier internationals.

De hockeyers van Kampong, koploper in de hoofdklasse, hebben de eerste nederlaag van het seizoen geleden. Op bezoek bij laagvlieger Schaerweijde werd het verrassend 2-1.

De ploeg wint met 1-0 van Rotterdam, maar de aanvoerder moet voor straf even naar de kant omdat er een speler teveel in het veld staat. - NOS

Jip Janssen sleepte voor Kampong in de uitwedstrijd in Zeist nog wel de bal binnen uit een strafcorner. Schaerweijde knokte zich echter knap terug en kwam via voormalig Kampong-speler Pepijn Luijkx op gelijke hoogte.

Pepijn Leenhouts zorgde vervolgens uit een strafcorner voor een regelrechte sensatie.

Vrouwen SCHC weerstaan druk

Bij de vrouwen schudde SCHC Amsterdam weer van zich af. De hockeysters van Amsterdam voerden zaterdag de druk op koploper SCHC flink op met winst op HDM. Ze kwamen in punten gelijk. Zondag weerstonden de speelsters van SCHC die opgevoerde druk door op bezoek bij Hurley met 3-1 te winnen.

Daardoor staat de club uit Bilthoven op 41 punten, met Amsterdam drie punten erachter. Den Bosch, dat zondag met 2-0 won bij Tilburg, heeft 33 punten en staat op de derde plek.